18 мая
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Здоровье

Возьмите трубку! «Аптеки Алтая» завели робота Ксению

В «Аптеках Алтая» теперь работает новая система оповещения. Робот Ксения звонит клиентам, чтобы сказать, что нужный препарат можно забрать в аптеке.

Открытие производственной аптеки.
Открытие производственной аптеки.
Дмитрий Лямзин.

Многие рецепты ставят на так называемый отложенный спрос – когда на эту минуту лекарства в аптеке нет. Теперь, когда необходимый препарат привезут, пациентам позвонит робот Ксения.

В день робот сейчас совершает до 600 звонков, что помогает оперативно сообщить пациенту о наличии его препарата.

Раннее «горячая линия» «Аптек Алтая» принимала порядка 1500 звонков в день, около 30% остаются непринятыми, поскольку операторов не хватало. Эти же сотрудники «горячей линии» и приглашали пациентов получить доставленный в аптеку препарат или объясняли, почему его сейчас невозможно получить.

Робот призван облегчить работу операторов и помочь людях, которые получают льготные лекарства.

Номер телефона, с которого звонит Ксения - 8 (385-2) 50-72-16. В «Аптеках Алтая» убедительно просят сохранить этот номер и брать трубку при входящем вызове.

Факт

На складах «Аптек Алтая» площадью больше 4 000 кв. м постоянно хранится запас лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму более 3 млрд рублей. Речь только о льготном сегменте.

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