25 июня
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Здоровье

Выглядевший беременным мужчина 36 лет носил в животе своего близнеца

Уникальный случай — мужчина 36 лет проходил со своим близнецом в животе, сообщает Daily Star.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Это произошло в Индии, обладателя большого живота прозвали беременным мужчиной.

В детстве у него не было такой проблемы. Живот начал расти после 20 лет, указывает Газета.Ru.

Врачи подозревали, что у мужчины огромная раковая опухоль. Во время операции хирурги обнаружили внутри живота мужчины человеческое существо с конечностями, частью гениталий, челюстью и волосами.

Такое встречается в одном случае на полмиллиона.

Между тем неразделенные сиамские близнецы занимаются сексом по любви с одним молодым человеком. Сиамским близнецам по 22 года. Девушкам в детстве не сделали операцию, что бы "разделить" их. Дело в том, что у них общие конечности.

И у них появился кавалер. Разумеется, один на двоих.

Теперь он фактически встречается с двумя девушками - включая секс.

В древности младенцев, сросшихся между собой, боялись, как огня.

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