Вдох - выдох. Как в Алтайском крае лечат рак легких на поздних стадиях

За первое полугодие 2023 года в Барнауле выявили 16 случаев рака легких с помощью бронхоскопии. Процедуру делают в эндоскопическом отделении БСМП №2 для стационарных и амбулаторных больных. Заведующая отделением, врач-эндоскопист Ксения Мязина рассказала нам, как бронхоскопия помогает обнаружить рак и облегчает жизнь больного.

Что такое бронхоскопия

О страшном диагнозе — центральный рак правого легкого — Василий Жданов узнал в апреле этого года. При проведении бронхоскопии выяснилось, что онкология находится на четвертой стадии.

Бронхоскопия — это процедура, с помощью которой оценивают изнутри состояние верхних и нижних дыхательных путей. Также метод позволяет проводить лечебные манипуляции, например, удалить мокроту, ликвидировать небольшое новообразование или взять необходимые анализы.

За несколько месяцев мужчине пришлось пройти пять химиотерапий, и Василий Яковлевич стал частым посетителем кабинета бронхоскопии. Между тем на фоне рака развилась параканкрозная пневмония – легочное воспаление.

Бронхоскопия в БСМП №2 Юлия Дильман

«Опухоль сдавила легкое, из-за чего в нем начал застаиваться секрет, почти не давая дышать пациенту. Скопившуюся мокроту мы периодически убираем также с помощью аппарата бронхоскопии. После процедуры Василию Яковлевичу становится значительно легче, он снова может дышать», - объясняет Ксения Мязина.

Такой метод исследования помогает врачам решить сразу несколько задач: выявить заболевания дыхательных путей, собрать необходимые анализы и провести очистку легких. Любую из этих процедур может пройти каждый житель Барнаула, при этом не ложась в стационар. «Например, у пациента обострилось хроническое заболевание, при котором он не может больше откашливать мокроту. В таком случае его направляют к нам, чтобы мы почистили его легкие», - объясняет Ксения.

За 2022 год было проведено 457 бронхоскопий, из них 49 для амбулаторных пациентов. В 2023 году число обследований увеличилось до 466, из них 65 - для амбулаторных. У 16 из них подтвердили онкологические образования.

Бронхоскопия в БСМП №2 Юлия Дильман

Скрытый враг

На бронхоскопию люди приходят по направлениям терапевтов, пульмонологов, врачей-лоров. Одни жалуются на непроходящий кашель, у другого оказались увеличены лимфоузлы. А у кого-то нет жалоб вообще, однако его флюорография явно указывает на существующие проблемы.

«Раз ничего не болит, то ничего и нет» — это частое заблуждение пациентов. Дело в том, что рак на ранних стадиях практически не проявляет себя и заметен только при прохождении медосмотра. Боль, затрудненное дыхание и ухудшение состояния появляются только на четвертой стадии рака, когда становится уже слишком поздно», - объясняет Ксения Мязина.

Бронхоскопия помогает врачам оценить состояние онкобольного. Соответствующее оборудование появилось в БСМП №2 два года назад. В больницу поступило четыре аппарата, цена одного из них составляет 7 млн рублей.

Процедура проходит безболезненно, однако весьма неприятно, признается врач-эндоскопист. Бронхоскоп — длинную трубку с видеокамерой на конце - вводят пациенту через нос или рот. С помощью инструмента врач исследует дыхательные пути человека, начиная с носоглотки и заканчивая легкими изнутри. В это время на экране отображается состояние органов. Бронхоскопия длится около 40 минут.

Весь процесс проходит под местной анестезией. Для стационарных больных в индивидуальных случаях могут применить общую анестезию.

По словам Ксении Мязиной, люди жалуются на неприятные ощущения трубки внутри себя. Некоторых тревожит чувство онемения, вызванное анестетиком лидокаином. Пациентам кажется, что им трудно дышать.

«Перед процедурой мы обговариваем с пациентом все детали и объясняем, для чего нам нужна бронхоскопия, как она будет проходить и чего стоит ожидать. Также в кабинете всегда есть кислород на тот случай, если человеку вдруг может стать плохо», - рассказывает Ксения.

Василий Яковлевич считает, что каждый человек переносит бронхоскопию по-своему. «Я уже более-менее привык к ней и переношу практически легко», - заявляет мужчина.

Дополнительно врачи на протяжении всей процедуры разговаривают с пациентом, описывают ему все действия и даже подбадривают.

Бронхоскопия в БСМП №2 Юлия Дильман

Хороший конец

Бронхоскопия требуется и тогда, когда рак остается уже позади. Так Ксения уже два года поддерживает связь со своим самым первым пациентом, который два года назад пришел в ее кабинет с раком легких.

"Тогда ему назначили несколько химиотерапий, и после каждой из них мы проверяли его легкие. Я была очень рада видеть, как ему помогает лечение. После третьей химиотерапии опухоль практически исчезла! Затем он съездил на операцию в Санкт-Петербург и уже идет на поправку", - делится врач.

Несмотря на положительный прогноз, пациент Ксении продолжает регулярно приходить на осмотр. Ведь, как говорит врач, онкология - непредсказуемая болезнь с десятками сценариями развития.

Своевременное лечение

По словам Ксении Мязиной, чаще всего к ним поступают пациенты уже с четвертой стадией рака, когда онкология начинает поражать другие органы. Врач уверена, что страшные последствия можно предотвратить, если вовремя обратиться к специалисту. "Большинство новообразований находят во время обычного медицинского осмотра. Так операбельные опухоли видны на снимках флюорографии", - рассказывает врач-эндоскопист.

Легкие Freepic

По этой причине специалисты советуют вовремя проходить медицинские обследования, например, в рамках диспансеризации. Особенно это необходимо людям после 45 лет. Ведь в большинстве случаев рак легких обнаруживают у мужчин в возрасте 50 лет.

«Вот, например, приходит пациент уже в пожилом возрасте и заявляет, что он к врачу в первый раз обращается за долгое время. Смотришь, а у него уже раковая болезнь — множественные опухоли разных локализаций. В такие моменты становится страшно за человека», - делится Ксения.

Также врач советует обращать внимание на неприятные симптомы: долгий кашель, отдышка, покалывания в груди, ухудшение самочувствия. Важно не игнорировать неприятные ощущения и вовремя обращаться к врачу, утверждает специалист.