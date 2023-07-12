13 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

В Турции врачи нашли в глазу ребенка живых личинок мух

Турецкие врачи извлекли из глаза мальчика более 10 живых личинок мух, сообщает "Лайф".

Мухи.
Мухи.
Михаил Хаустов

Ребенок несколько дней жаловался на боль в глазах. Родители привели его в больницу, где врачи обнаружили сначала восемь живых личинок мух под веком, а на следующий день — еще три.

Медики вытащили их, а ребенку выписали капли с антибиотиком. Ребенка не госпитализировали и отправили домой.

Предположительно, насекомое залетело в глаз мальчика за несколько дней до обращения в клинику. Там муха отложила яйца, из который появились личинки.

Такое заболевание называется офтальмомиазом, а появится может, если потереть глаза грязными руками. При болезни происходит ухудшение зрения, боль в глазах и раздражение глазного яблока.

Ранее в России мальчик неделю жил с проглоченной монетой, пока ему не помогли врачи из Томска.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость