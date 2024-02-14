В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

Мужчина находился за компьютером до трех часов ночи. Жена уговаривала супруга лечь отдохнуть, но он отказывался.
Позже мужчина пожаловался на головную боль, рвоту и судороги. И потерял сознание. Родственники пытались ему помочь, но их манипуляции не дали нужного эффекта.
Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину, указывает Газета.Ru.
Сейчас мужчина находится в коме в больнице.
Ранее россиянка в коме стала участницей ДТП. Скорая помощь перевозила женщину в коме, автомобиль медиков попал в аварию.
Авария произошла на Сахалине.
Водитель не справился с управлением и скорая помощь вылетела в кювет. В момент аварии в салоне находились три человека — два пассажира, которые не были пристегнуты, и женщина в коме.
Первые двое получили ушибы.
Женщина в бессознательном состоянии была пристегнута и не пострадала.
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