В Сибири врачи спасли женщину и ребенка во время родов

В Новосибирскую областную клиническую больницу и областной перинатальный центр поступила уроженка Средней Азии, которая не имела российского гражданства, вида на жительство и полиса, но проживала в Новосибирской области.
Она обратилась в инфекционное отделение с признаками пищевого отравления, где у беременной женщины обнаружили нарушение в работе сердца. Оттуда ее отправили в перинатальный центр.
С подозрением на серьезную сердечно-сосудистую патологию пациентку перевели в областную больницу, где ей установили точный диагноз - тетрада Фалло.
Это опаснейший редкий врожденный порок сердца, при котором неправильно формируются сердечные структуры, из-за чего нарушается кровоток. Оперативное лечение такого порока проводят детям в четыре-шесть месяцев.
Без радикальной коррекции жизнь с тетрадой Фалло не превышает 13 лет, но пациентка чудом выжила. Такого серьезного повреждения сердца, как у нее, врачи еще не встречали.
Поскольку рождение ребенка должно было случиться меньше, чем через месяц, женщину оставили под наблюдением врачей.
Риск фатальных нарушений, которые могли привести к внезапной остановке сердца во время родов, был крайне высок.
Однако врачи проконсультировались с ведущими специалистами федеральных кардиологических и акушерских научных институтов и разработали посекундный план действий во время операции.
В итоге план сработал, на свет появился здоровый мальчик. Маму с малышом выписали через несколько дней.
Ранее безнадежного пациента с четвертой стадией рака вылечили в Новосибирске.