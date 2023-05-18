19 мая
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Здоровье

В Сибири врачи спасли женщину и ребенка во время родов

Врачи новосибирской больницы в марте помогли выжить беременной 24-летней женщине с пороком сердца и родиться здоровому малышу, сообщают РИА Новости.

Перинатальный центр "Дар".
Перинатальный центр "Дар".
Скриншот с видео.

В Новосибирскую областную клиническую больницу и областной перинатальный центр поступила уроженка Средней Азии, которая не имела российского гражданства, вида на жительство и полиса, но проживала в Новосибирской области.

Она обратилась в инфекционное отделение с признаками пищевого отравления, где у беременной женщины обнаружили нарушение в работе сердца. Оттуда ее отправили в перинатальный центр.

С подозрением на серьезную сердечно-сосудистую патологию пациентку перевели в областную больницу, где ей установили точный диагноз - тетрада Фалло.

Это опаснейший редкий врожденный порок сердца, при котором неправильно формируются сердечные структуры, из-за чего нарушается кровоток. Оперативное лечение такого порока проводят детям в четыре-шесть месяцев.

Перинатальный центр &quot;Дар&quot;.
Перинатальный центр "Дар".
Скриншот с видео.

Без радикальной коррекции жизнь с тетрадой Фалло не превышает 13 лет, но пациентка чудом выжила. Такого серьезного повреждения сердца, как у нее, врачи еще не встречали.

Поскольку рождение ребенка должно было случиться меньше, чем через месяц, женщину оставили под наблюдением врачей.

Риск фатальных нарушений, которые могли привести к внезапной остановке сердца во время родов, был крайне высок.

Однако врачи проконсультировались с ведущими специалистами федеральных кардиологических и акушерских научных институтов и разработали посекундный план действий во время операции.

В итоге план сработал, на свет появился здоровый мальчик. Маму с малышом выписали через несколько дней.

Ранее безнадежного пациента с четвертой стадией рака вылечили в Новосибирске.

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