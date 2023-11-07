В Россию пришел гонконгский грипп. Чем опасно заболевание

Первые случаи заболевания выявили ранее у трех жителей Тюменской области. В Орловской области заболел учащийся одного из техникумов.

Это вирус H3N2.

Грипп не дает высокой летальности. Но гонконгский грипп может протекать тяжелее обычного, надежных лекарств особенно нет, пишет news.ru.

Симптомы

Лихорадка, насморк, головные боли, сухой кашель. Эти признаки возникают спустя день-два после инфицирования.

Название

Название грипп получил из-за пандемии в 1968 году, которая началась в Гонконге. За несколько недель болезнь распространилась на разные страны, включая Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины.

Потом болезнь докатилась до Индии, Ирана, Таиланда, Японии, Австралии и США. В сентябре того же года болезнь приобрела статус пандемии, распространившись в Африку и Южную Америку.

Тогда вирусом заразились 4 млн человек за три года, пишет bloknot-kamyshin.ru.

Ранее сибирские медики выявили четыре новых штамма гриппа. Специалисты ВОЗ сообщили, что до конца 2023 года придут четыре новых штамма гриппа, которые представляют смертельную опасность.

Речь идет о штаммах свиного гриппа, гонконгского гриппа, вирусе гриппа группы B-Victoria и вирусе гриппа группы B-Yamagata. Болезнь, которая будет вызвана этими болезнями может перетекать в пневмонию.

Врачи советуют не перемерзать лишний раз и укреплять иммунитет.