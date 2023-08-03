В России взлетят цены на жизненно важные лекарства

Введение акциза на этанол в России может привести к резкому скачку цен на лекарства, например, назначаемый при пневмонии бромгексин, корвалол, а также этопозид (при опухоли яичников).
В этом случае корвалол может подорожать на 40%. Другие участники рынка утверждают, что спиртосодержащие препараты могут подорожать более чем на 70%.
Так же отмечается, что из-за введения акциза вырастет стоимость медицинского спирта, а за ней начнут расти и цены на сопутствующую продукцию, которую компании применяют для промывки оборудования, сообщает Lenta.ru.