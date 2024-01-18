В Поднебесной создали коронавирус, который убивает 100% зараженных. Реакция в мире

Исследование провели китайские ученые.
Новый вирус создали на основе другого, обнаруженного у панголинов в Малайзии за несколько лет до пандемии COVID-19.
Вирус испытывали на трансгенных мышах. Грызунам вели человеческий ген, указывает tvspb.ru.
Все мыши скончались через неделю. Вирус атаковал легкие, трахеи, кости, глаза и мозг мышей. Перед смертью они резко теряли в весе, а глаза зверьков белели.
Реакция ученых
Международная группа ученых отреагировала на это сообщение. Ученые выразили обеспокоенность. И засомневались в надежности китайской лаборатории, где проходило исследование.
О панголинах
Панголины, или ящеры, — отряд плацентарных млекопитающих.
Между тем в 2021 году сообщалось, что в распространении ковида в Поднебесной появилась новая дата — задолго до пандемии. Коронавирус, предположительно, уже распространялся в китайском городе Ухань летом 2019 года, о чем свидетельствует рост расходов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий.
Май и лето
Авторы отчета подчеркивают — летом 2019 года был зафиксирован значительный рост расходов, который они связывают с закупками со стороны органов по контролю и профилактике заболеваний. Среди них — Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухани, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.
Также сообщалось, что ученые из Ухани намеревались заразить модифицированными коронавирусами летучих мышей еще в 2018 году. Таким образом они собирались предотвратить передачу вирусов от животных к человеку.
Пандемия
Вспышка впервые зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года — по сообщению китайских властей. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией коронавируса.
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