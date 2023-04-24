25 апреля
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Здоровье

В минздраве рассказали, как работают врачи в отдаленных селах Алтайского края

Ежемесячно региональный Минздрав формирует график выездной работы, который составляется исходя из трех направлений: выезды мобильных ФАПов, выезды с профилактической целью (передвижные комплексные центры), выезды узких специалистов (консультативный прием).

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

На колесах

В Алтайском крае с 2018 года работают 25 мобильных ФАПов, благодаря которым удалось усилить выездную работу в малонаселенные пункты. 22 марта в медучреждения передали дополнительно еще 15.

«При организации медицинской помощи нашим жителям возникает ряд проблем, связанных с отдаленностью сел от районной больницы и их разбросанностью, плохой транспортной доступностью. Также в районе есть малочисленные населенные пункты, где нет фельдшера или аптеки. И для таких больниц, как наша Первомайская, мобильный ФАП настоящее спасение. Жители прекрасно знают, в какой день приедет фельдшер, и ждут его», — рассказывает главный врач Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова.

Медицинские бригады «на колесах» формируются в зависимости от потребности. График выездов составляет главный врач ЦРБ и обязательно его согласовывает с главой администрации населенного пункта, если потребуется доставка жителей.

Мобильные ФАПы курсируют между населенными пунктами районов ежедневно. Графики выездов можно увидеть на сайтах и в социальных сетях ЦРБ. Записью на прием занимаются фельдшер или специалисты центральных районных больниц.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Профилактика

Профилактическими осмотрами жителей края занимаются специалисты краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они организуют работу девяти передвижных комплексных центров: трех маммографов, двух флюорографов, мужского, женского, детского и многофункционального центров.

В 2022 году благодаря передвижным медицинским комплексам проведено более 42 тыс. исследований в 216 населенных пунктах. Из них 23668 маммографических (выявлено подозрений на онкопатологию — 689), флюорографичеких — 17498 (патологий 234).

Для того чтобы пройти обследование в передвижных комплексных центрах, жителям региона следует обратиться к участковому врачу-терапевту или участковому врачу-педиатру.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Экспертное мнение

В целях повышения качества медицинской помощи в районы на регулярной основе выезжают комплексные бригады узких специалистов. Их состав формируется по заявке центральных районных больниц.

В бригады входят доктора Консультативно-диагностических центров Барнаула, Рубцовска и Бийска, краевой клинической больницы, госпиталя ветеранов войн, онкологических диспансеров Бийска, Рубцовска и Барнаула, больницы скорой медицинской помощи, краевого кардиологического диспансера, краевой офтальмологической больницы, краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.

В марте комплексные бригады узких специалистов провели девять выездов в районы края. В апреле таких консультативных приемов запланировано более 20.

В рамках выездной работы специалисты второго и третьего уровней планируют побывать в Тюменцевском, Бийском, Рубцовском, Краснощековском, Калманском, Михайловском, Шелаболихинском, Алтайском, Угловском, Солонешенском, Ребрихинском, Каменском, Благовещенском, Крутихинском, Панкрушинском, Новичихинском, Тальменском, Советском, Локтевском, Петропавловском и других районах края.

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