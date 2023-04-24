В минздраве рассказали, как работают врачи в отдаленных селах Алтайского края

Ежемесячно региональный Минздрав формирует график выездной работы, который составляется исходя из трех направлений: выезды мобильных ФАПов, выезды с профилактической целью (передвижные комплексные центры), выезды узких специалистов (консультативный прием).

На колесах

В Алтайском крае с 2018 года работают 25 мобильных ФАПов, благодаря которым удалось усилить выездную работу в малонаселенные пункты. 22 марта в медучреждения передали дополнительно еще 15.

«При организации медицинской помощи нашим жителям возникает ряд проблем, связанных с отдаленностью сел от районной больницы и их разбросанностью, плохой транспортной доступностью. Также в районе есть малочисленные населенные пункты, где нет фельдшера или аптеки. И для таких больниц, как наша Первомайская, мобильный ФАП настоящее спасение. Жители прекрасно знают, в какой день приедет фельдшер, и ждут его», — рассказывает главный врач Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова.

Медицинские бригады «на колесах» формируются в зависимости от потребности. График выездов составляет главный врач ЦРБ и обязательно его согласовывает с главой администрации населенного пункта, если потребуется доставка жителей.

Мобильные ФАПы курсируют между населенными пунктами районов ежедневно. Графики выездов можно увидеть на сайтах и в социальных сетях ЦРБ. Записью на прием занимаются фельдшер или специалисты центральных районных больниц.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Профилактика

Профилактическими осмотрами жителей края занимаются специалисты краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они организуют работу девяти передвижных комплексных центров: трех маммографов, двух флюорографов, мужского, женского, детского и многофункционального центров.

В 2022 году благодаря передвижным медицинским комплексам проведено более 42 тыс. исследований в 216 населенных пунктах. Из них 23668 маммографических (выявлено подозрений на онкопатологию — 689), флюорографичеких — 17498 (патологий 234).

Для того чтобы пройти обследование в передвижных комплексных центрах, жителям региона следует обратиться к участковому врачу-терапевту или участковому врачу-педиатру.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Экспертное мнение

В целях повышения качества медицинской помощи в районы на регулярной основе выезжают комплексные бригады узких специалистов. Их состав формируется по заявке центральных районных больниц.

В бригады входят доктора Консультативно-диагностических центров Барнаула, Рубцовска и Бийска, краевой клинической больницы, госпиталя ветеранов войн, онкологических диспансеров Бийска, Рубцовска и Барнаула, больницы скорой медицинской помощи, краевого кардиологического диспансера, краевой офтальмологической больницы, краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.

В марте комплексные бригады узких специалистов провели девять выездов в районы края. В апреле таких консультативных приемов запланировано более 20.

В рамках выездной работы специалисты второго и третьего уровней планируют побывать в Тюменцевском, Бийском, Рубцовском, Краснощековском, Калманском, Михайловском, Шелаболихинском, Алтайском, Угловском, Солонешенском, Ребрихинском, Каменском, Благовещенском, Крутихинском, Панкрушинском, Новичихинском, Тальменском, Советском, Локтевском, Петропавловском и других районах края.