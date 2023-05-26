В Италии турист получил некроз пениса после секс-марафона

Турист попал в больницу с некрозом пениса после секс-марафона с женой, пишет Life.ru.

Немец отдыхал в городе Кастель-дель-Пьяно вместе с женой. Пара приняла наркотики, а после супруги решили заняться сексом.

Интимная близость с перерывами на отдых длилась более суток. В результате 50-летнему мужчине стало плохо, его госпитализировали.

У него начался септический шок, который спровоцировал некроз полового члена и мошонки. Пациент неделю пребывал в реанимации, его состояние улучшилось.

Тем не менее, врачи спрогнозировали ему отсутствие эрекции в ближайшем будущем.

Ранее чаще заниматься сексом с партнером посоветовала консультант-эксперт.