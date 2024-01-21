В Алтайском крае снижается смертность и заболеваемость туберкулезом

По сравнению с 2015 годом заболеваемость туберкулезом в Алтайском крае снизилась в 2,3 раза, а смертность от этой болезни в 3,2 раза.

В региональном Минздраве также напомнили, что в 2023 году состав Алтайского противотуберкулезного диспансера дополнили Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский, а также Шелаболихинская и Лебяженская туберкулезные больницы.

Олег Войтов также рассказал, что централизация службы позволила им сделать диагностику и лечение туберкулеза более доступными вне зависимости от места проживания пациентов.

Также главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера отметил, что высвобожденные средства направили на увеличение зарплаты специалистов. Поэтому количество врачей фтизиатрической службы во второй половине 2023 года пополнился 11 врачами разных специальностей.

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