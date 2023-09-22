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Здоровье

В Алтайском крае рекомендовали носить маски в общественных местах

Жителям Алтайского края Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах. Об этом говорится в сообщении ведомства 21 сентября.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

Носить маски рекомендуют из-за сезонного подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. В регионе зарегистрировали 22,7 тыс. случаев.

"Каждому жителю края необходимо соблюдать меры личной профилактики гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей", – напоминают в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщали, что на Алтае ожидают подъем заболеваемости коронавирусом.

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