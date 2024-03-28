Ученые раскрыли способ справиться с бессонницей

Ученые отметили, что для борьбы с бессонницей следует регулярно тренироваться 2-3 раза в неделю.

Исследование длилось десять лет. В нем приняли участие более четырех тыс. человек. Те, кто занимался спортом минимум два раза в неделю, были классифицированы как физически активные.

За десять лет 37% участников не занимались спортом, 18% начали заниматься спортом, 20% бросили спорт, а 25% были постоянно физически активными.

В результате оказалось, что спорт полезен для тех, кто страдает от бессонницы. Однако важна именно регулярность.

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