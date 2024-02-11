Целеустремленно боролся за жизнь 31-летний российский футболист. Последнее сообщение Финито

Накануне ушел из жизни игрок «Амкала» и футбольный блогер Никита Куриленко, псевдоним Финито.

Этот день назвали черным днем в медиафутболе, пишет championat.com. Финито скончался в возрасте 31 года после длительной борьбы с острым лейкозом.

Он родом из Крыма, последние годы жил в Москве.

Финито можно включить в касту родоначальников медиафутбола, был одним из «фиферов», которые запустили тренд футбольных челленджей.

О болезни

Никита прошел серьезный курс лечения, множественные химиотерапии и пересадку костного мозга. Более чем через полгода усиленной терапии Финито сообщил о выздоровлении.

Но в начале этого года у Никиты случился рецидив страшного заболевания. Но он решил бороться со страшным заболеванием.

Последнее сообщение

9 февраля Никита вышел на связь в последний раз. Он сообщил о новой проблеме — у него обнаружили пневмонию.

"Сегодня я покашлял с кровью. Ну и тут сразу все врачи прибежали, поставили мне трубку с кислородом. На КТ отправили, и, собственно, КТ подтвердила пневмонию. Состояние тяжелое... Но будем и с этим справляться!», — это последнее сообщение молодого парня.

На следующий день — 10 февраля — его девушка сообщила, что Никиты больше нет.

Посмертно

«Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы — посмертно закрепил за парнем четвертый игровой номер.

Ранее не выходя из комы скончался российский футболист, попавший в ДТП.

Четыре футболиста команды попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. 33-летний Евгений Ситников, выступавший ранее за "Амкар", скончался на месте.

Еще два игрока нижнетагильского клуба — Кирилл Мыльников и Денис Федорочев — избежали серьезных повреждений. Кочетова вертолетом доставили в краевую больницу в Перми, он находился в коме.

Утром стало известно, что спортсмен умер.

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