Топоры и кусачие лошади. Барнаульский врач рассказал, почему дети с отдыха едут прямиком на хирургический стол

Основные причины травм – неосторожное обращение с инструментом и нападение животных.
Вячеслав Вигель,
заведующий отделением травмы кисти:
«Совсем недавно выписали двух детей 13 и 7 лет, получивших тяжелые травмы топором с повреждением мягких тканей и сухожилий. Дети стараются подражать взрослым и часто получают травмы, которые могут стать причиной инвалидизации. Если вы доверяете ребенку работу с инструментом, то необходимо объяснять правила безопасности и не оставлять его одного при этом».
Заведующий отделением обращается к родителям и еще раз подчеркивает, что, оставляя инструмент в доступном для ребенка месте, вы рискуете его здоровьем и его жизнью. Закончив работу с острыми, колющими и режущими предметами, их необходимо убрать в недоступное для ребенка любого возраста место.
Еще одна частая причина госпитализации детей в отделение травмы кисти - нападение животных. 11-летний мальчик недавно получил тяжелую травму, пытаясь помочь запутавшемуся в веревках коню.
«Я наклонился, чтобы его распутать, а он схватил меня за шею, а потом стал кусать руку. Я смог убежать только тогда, когда он меня выпустил. Было очень больно и страшно», - делится своими переживаниями ребенок.
Результат - открытый оскольчатый перелом костей с размножением тканей, с дефектом кожных покровов. На скорой мальчик был доставлен сначала в Алтайский центр охраны материнства и детства. После осмотра детского врача-травматолога направлен в больницу скорой медицинской помощи.
Сергей Свиридов,
лечащий врач ребенка, травматолог-ортопед:
«В отделении пациенту были выполнены операции остеосинтеза костей предплечья и кожная пластика для укрывания дефектов кожных покровов. Пациент получил размозжение подкожной клетчатки, мягких тканей, мышц. Рана была обильная загрязнена травой, землей. Необходимо все было очистить, убрать нежизнеспособные ткани, восстановить длину и ось костей. Это достаточно сложная операция, которая длилась более двух часов. Еще рано судить о том, насколько будет полностью восстановлены функции, но боремся».
Врач настоятельно советует не оставлять детей без присмотра, особенно в период летних каникул. Необходимо организовать время детей, их досуг. Обязательно провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь.
Сергей Свиридов,
лечащий врач ребенка, травматолог-ортопед:
«Помните, что, если дети находятся рядом с животными, они в потенциальной опасности. Любое животное может нанести повреждение и повреждение серьезное, которые будет очень трудно лечить. Бывают смертельные травмы, которые наносят крупные животные. Поэтому следите за своими детьми!»