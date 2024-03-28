Свирепое плазменное облако накрыло планету: геоудары атакуют жителей. Продолжается сильнейшая с 2005 года буря

На Земле продолжается мощнейшая магнитная буря. В момент удара индекс геомагнитной активности достиг значения 8 баллов из 9 возможных, указывает naukatv.ru.
Причем сильная геомагнитная буря началась еще вечером 24 марта и продолжается до сих пор.
Эта самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек. Плазменный выброс имеет сложную внутреннюю структуру, и геомагнитная обстановка может оставаться какое-то время нестабильной.
Выброс и направление
Выброс плазмы произошел с той стороны Солнца, которой оно было повернуто к Земле.
Когда закончится
Окончательного «успокоения» геомагнитной обстановки можно ожидать 28–29 марта. Если Солнце опять не преподнесет "сюрпризов" в виде выброса плазмы.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Важно:
- не употреблять спиртное,
- пить успокаивающий чай,
- пить больше воды.
Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И прогуливаться на воздухе, но не проявлять активность.
Облучение
Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.
Связь
Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. В США случился общенациональный сбой сотовой связи. Его связали с солнечными взрывами.
Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала".
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.
Прогноз
Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов». И 15% из них могут достигать максимальных значений.
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