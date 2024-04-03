Госпитализированная заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная перестала есть и пить после перенесенного острого инфаркта миокарда.

Врачи вводят ей питание внутривенно, пишет Telegram-канал Shot.

До 29 марта актриса находилась в реанимации. После ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Накануне 83-летнюю Светличную выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, и теперь она будет находиться в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная находится в психиатрической клинике в плохом состоянии. У Светличной диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера. У нее тяжелая формы деменции. Однако иногда она кажется обычным дееспособным человеком.

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