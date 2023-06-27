27 июня
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Здоровье

Стоматолог предупредила об опасности курения электронных сигарет

Курение вейпов может вызвать кариес и привести к онкологии, рассказала стоматолог Диана Кулиева в беседе с "Лайфом".

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

По ее словам, эмаль у человека не предназначена для постоянного перегрева. Периодическое вдыхание горячего пара постепенно разрушает слои эмали и снижает ее прочность.

Врач отметила, что также часто воспаляются десна и язык. Это приводит к негативным последствиям, а в некоторых случаях — к онкологический и предраковым болезням.

Компоненты в составе жидкостей для электронных курительных приборов способствуют образованию налета на зубах, который вызывает кариес.

Из негативных последствий курения вейпов врач также выделила изменение цвета зубов, нарушение микрофлоры полости рта и вред для слизистой мягких тканей.

Ранее в больнице после курения вейпа умер 15-летний подросток. Врачи поставили ему диагноз отравление неясной этиологии и отек легких. В результате школьник скончался.

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