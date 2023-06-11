Стас Пьеха экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт

Пьеха жаловался на боли в сердце. Сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщает «112».

Артист в соцсетях призвал подписчиков беречь сердце и не перегружать организм, указывает Газета.Ru.

Ранее Стас Пьеха рассказал, как его перепутали с бабушкой. Стас Пьеха часто слышит в свой адрес, что без знаменитой бабушки на сцену не пробился бы. Исполнитель уже привык к таким комментариям и не обращает на них внимания. Он говорил, что в начале карьеры резко реагировал на подобные слова, а сейчас относится с юмором, называя себя «бабиным чудом»