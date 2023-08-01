2 августа
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Здоровье

Стало известно, какой орех помогает бороться с лишним весом

Ученые обнаружили, что ежедневное потребление определенных орехов помогает предотвратить развитие ожирения, сахарного диабета и жировой болезни печени.

Орех пекан.
Орех пекан.
unsplash.com

Это — пекан.

Постоянное употребление в пищу орехов пекан увеличивает расход энергии, уменьшает дисбактериоз и воспаление в организме.

Пекан контролирует метаболизм в печени и скелетных мышцах. Чтобы добиться подобных результатов, людям следует съедать от 22 до 38 целых орехов в день, уверены ученые.

При этом важно рассчитывать общую калорийность рациона, указывает Газета.Ru.

Пекан может помочь людям поддерживать нормальный вес тела даже при соблюдении диеты с высоким содержанием жиров.

Ранее о самых опасных диетах рассказали россиянам.

Самый опасный метод - прием жиросжигающих препаратов. Да, они быстро сжигают жир, но именно эти препараты могут привести к летальному исходу.

Многие "специалисты" часто предлагают пить, например, только минеральную воду. Да, вес снизится, но пострадает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, другие органы, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Так называемая гречневая диета тоже с "подводными камнями" — вес снизится, но качество кожи ухудшится.

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