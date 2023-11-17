Стало известно, какие продукты сгущают кровь и вызывают тромбозы

Свертывание крови необходимо организму, чтобы предотвращать кровопотери. Если кровь становится слишком густой, она начинает сворачиваться даже без повреждений.
Чтобы предотвратить образование тромбов, нужно с осторожностью употреблять сладкую газировку, соленые напитки и алкоголь.
Также кровь может загустеть из-за чрезмерного потребление сладостей. Глюкоза и липидные соединения повышают вязкость крови, что увиливает риск тромбоза.
Хотя кровь может загустеть не только от вредной еды и напитков, а и от обычных бобовых. Это происходит из-за наличия растительного белка в составе.
Ранее сообщалось, жительницы Барнаула смогут пройти бесплатную диагностику рака груди.