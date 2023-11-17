20 ноября
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Здоровье

Стало известно, какие продукты сгущают кровь и вызывают тромбозы

Диетолог назвал продукты, которые сгущают кровь и могут провоцировать тромбозы, передает Lenta.ru.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре.
"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре.
Дмитрий Лямзин

Свертывание крови необходимо организму, чтобы предотвращать кровопотери. Если кровь становится слишком густой, она начинает сворачиваться даже без повреждений.

Чтобы предотвратить образование тромбов, нужно с осторожностью употреблять сладкую газировку, соленые напитки и алкоголь.

Также кровь может загустеть из-за чрезмерного потребление сладостей. Глюкоза и липидные соединения повышают вязкость крови, что увиливает риск тромбоза.

Хотя кровь может загустеть не только от вредной еды и напитков, а и от обычных бобовых. Это происходит из-за наличия растительного белка в составе.

Ранее сообщалось, жительницы Барнаула смогут пройти бесплатную диагностику рака груди.

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