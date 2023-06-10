12 июня
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Здоровье

Стало известно, какие продукты нельзя есть при похудении

Для похудения необходимо исключить из рациона два продукта, пишет "Московский комсомолец".

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

Исключить из рациона надо рафинированный сахар и пшеничную муку. Как пишет источник, за счет этого можно скинуть от трех до семи килограммов.

Тем не менее, итог будет зависеть от индивидуальных показателей худеющего: образ жизни, исходный вес, сопутствующие заболевания и индивидуальный метаболизм.

Сахар добавляют в различные продукты, даже в самые неочевидные. Иногда этот продукт может проникать в организм человека без его ведома. Особенно вреден сахар из сладких напитков.

Пшеничная мука высшего и первого сорта калорийна, а также способствует активному набору веса, который может привести к ожирению.

Ранее диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения.

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