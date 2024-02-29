Стало известно, как подсчет калорий может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний

Так, в Великобритании с 2022 года введен в действие закон об обязательной маркировке калорийности блюд в меню крупных предприятий общественного питания, указывает Газета.Ru.

И все предприятия общепита должны указывать калорийность всех представленных в меню блюд. И эта мера позволила предотвратить около 830 тыс. летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний.

Такой эффект был связан с повышением осведомленности людей о потребляемых ими калориях и появлением у населения здоровых пищевых привычек, уверены исследователи.

Результаты опубликованы в журнале Lancet Public Health.

Между тем ожирение повышает риски онкозаболеваний. Дело в том, что около 4–8% всех случаев онкологических заболеваний связано с ожирением. Именно оно является фактором риска для нескольких основных видов рака — постменопаузальный рак молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия, почек, пищевода, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Около 21% случаев рака, связанных с ожирением, можно было бы предотвратить, если бы у взрослого населения индекс массы тела (ИМТ) был менее 25.

Между тем ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год.

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