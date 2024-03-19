20 марта
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Здоровье

Способ не переедать раскрыли врачи

Терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин раскрыли способ не переедать.

Стакан воды.
Стакан воды.
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Малышева рассказала, что реальный объем желудка — один стакан. И чтобы понять, много еды в порции или нет, надо уложить все это в стакан. А уж потом — на тарелку. Так станет известно, сколько надо съесть без переедания, указывает Lenta.ru.

Городокин посоветовал россиянам вставать из-за стола «немножко голодными». И через минут 20 человеком будет получен "сигнал" о сытости.

Между тем любителей хорошенько посолить еду предупредили о неожиданной опасности. Врач предупредил, что соленая еда уменьшает количество полезных микробов и ключевых метаболитов, которые вырабатываются из клетчатки. Это, в свою очередь, повышает риск развития воспалений. Также снижается эластичность сосудов, и сердце уже не может работать нормально.

Ранее сообщалось, что названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения.

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