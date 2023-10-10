Специалисты назвали необходимых топ овощей и фруктов в октябре

Самый главный овощ октября - тыква. Отмечается, что бета-каротина там намного больше, чем в моркови.
Также тыква очень полезна для зрения, иммунной системы и способствует обновлению тканей.
При этом в октябре полезны сезонные кабачки, патиссоны, баклажаны, помидоры, огурцы, морковь, свекла, болгарский перец, репа, сельдерей, чеснок, хрен, цикорий, пастернак, лук стручковая фасоль, картофель, батат, зелень.
Из фруктов можно выбрать яблоки, груши и киви, а из ягод - клюкву, облепиху, бузину.
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