10 октября
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Здоровье

Специалисты назвали необходимых топ овощей и фруктов в октябре

Специалисты роспотребнадзора советуют добавить в рацион тыкву. Об этом сообщает "Мослента".

Тыква.
Тыква.
freepik.com/jcomp

Самый главный овощ октября - тыква. Отмечается, что бета-каротина там намного больше, чем в моркови.

Также тыква очень полезна для зрения, иммунной системы и способствует обновлению тканей.

При этом в октябре полезны сезонные кабачки, патиссоны, баклажаны, помидоры, огурцы, морковь, свекла, болгарский перец, репа, сельдерей, чеснок, хрен, цикорий, пастернак, лук стручковая фасоль, картофель, батат, зелень.

Из фруктов можно выбрать яблоки, груши и киви, а из ягод - клюкву, облепиху, бузину.

Ранее стало известно, как исправить ситуацию с лекарствами для "льготников".

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