Специалист предупредил об опасных хрустах шеи

В первую очередь хруст может вызвать отложение солей и остеофитов. А также характерные звуки могут быть причиной смешения позвонков.
Чем опасны остеофиты
Остеофиты опасны тем, что могут вызвать повреждение мягких тканей, раздражение нервов и боль в шейном отделе.
Отмечается, что грубый хруст в шее, особенно у людей с сидячей работой - очень тревожный симптом.
Врач обращает внимание на людей худощавого телосложения. У них хрусты могут являться гиперподвижностью позвоночника и это не патология.
Однако, если вас сильно беспокоит такая проблема - лучше обратиться к врачу.
Ранее о психиатрии в Сибири и на Алтае рассказал российский эксперт