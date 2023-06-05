7 июня
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Здоровье

Соцсети: российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Актрису госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Как рассказали в сообществе, у 84-летней актрисы инсульт. Кроме того, у артистки нашли острое нарушение мозгового кровообращения.

Женщину положили в больницу днем 5 июня.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Она стала известна благодаря многим картинам, среди которых "Трын-трава", "Интимная жизнь Себастьяна Бахова", "Позови меня в даль светлую" и другие.

Ранее стало известно, что актриса, сыгравшая маленькую Женю в "Сватах", долго страдала от депрессии.

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