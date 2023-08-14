Сосудистый хирург назвала причины частого появления синяков

С точки зрения физиологии существуют факторы, которые повышают риск появления синяков. Об это в статье «Газета.ру» рассказала сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.

«Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С и Р», – сообщила Анастасия Акулова.

Также к повышенной ломкости сосудов приводят аутоиммунные заболевания и сахарный диабет.

Кроме того, синяки могут встречаться во время беременности, так как происходит гормональный дисбаланс.

А при аномально низком уровне тромбоцитов под кожей могут появляться внушительные гематомы.

Акулова добавила, что к гематомам склонны пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты. Кроме того, по словам врача, склонность к синякам возрастает с возрастом, так как все ткани теряют эластичность.

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