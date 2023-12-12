Скандально известная российская актриса стала весить меньше 40 килограммов

Сейчас врачи пытаются спасти актрису, пишет Life со ссылкой на Shot.

Причина такого состояния здоровья — в сильном стрессе, который артистка пережила за последний год. Сейчас 75-летняя Дрожжина оформляет инвалидность.

Что произошло

В мае Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супруга — юриста Михаила Цивина — суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Скандал с недвижимостью вдовы и дочери Баталова начался в 2019-м. Дрожжина утверждала — доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Последняя была уверена, что мошенники ввели ее в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

По делу также проходил нотариус, оформивший сделку.

По версии следствия, семейная пара — Михаил Цивин и Наталья Дрожжин— сумели втереться в доверие к Баталовым и обманным путем завладела большей частью их недвижимости и деньгам. Суммарно сняли с банковских счетов около 22 млн рублей, напоминает "КП".

Алексей Баталов снялся более чем в 60 фильмах, среди которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" и "Москва слезам не верит". Умер в 2017 году.