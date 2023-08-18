20 августа
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Здоровье

Сибирский врач во время перелета спас участника СВО и женщину

Врач футбольного клуба «Новосибирск» Владимир Савченко дважды оказал первую помощь людям, пока летел из Толмачево в Москву.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Накануне футболисты отправились на выездной матч в Белгород, пишет vn.ru.

Перед вылетом команда коротала время в зале ожидания аэропорта. Там же находился участник СВО, которому внезапно стало плохо. Врач футболистов оказал мужчине помощь.

Уже на борту самолета одна из пассажирок потеряла сознание. Командир экипажа собрался совершить экстренную посадку. Но доктор привел в чувство женщину.

А самолет вовремя прилетел в аэропорт.

Ранее стало известно, при каких заболеваниях опасно летать на самолете. Авиаперелеты не рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса.

В группе риска находятся также люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Длительные перелеты могут нарушить венозный отток и спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. Не исключается даже отрыв тромба.

Полеты могут быть опасны для людей с патологиями органов слуха. А сухой воздух в самолете неблагоприятен для пациентов с бронхиальной астмой.

Авиаперелет также может негативно сказаться на человеке с психическими заболеваниями, вывести его из равновесия.

"Возрастным" авиапассажирам рекомендовано проконсультироваться с врачом перед полетом.

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