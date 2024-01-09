Сибирские врачи спасли женщину от агрессивной опухоли мозга

48-летняя жительница Кемеровской области узнала о своей злокачественной опухоли мозга пять лет назад. Провести радикальное удаление такой формы рака практически невозможно.

В это же время ей провели курс химиолучевой терапии, и через пять лет у нее не возникло рецидивов. Женщина стала одной из немногих, кто выжила при таком диагнозе.

По данным клиники, сейчас пациентка живет полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой. Новых очагов опухоли не обнаружили, сейчас у нее стойкая ремиссия. В дальнейшем она должна периодически проходить обследования.

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