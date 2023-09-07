Ковид уже не страшен. Сибирские медики выявили четыре новых штамма гриппа

После пандемии коронавируса людей уже не напугать новостями о заболеваниях, но появляются новые вирусы. Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что до конца 2023 года придут четыре новых штамма гриппа, которые представляют смертельную опасность.

Речь идет о штаммах свиного гриппа, гонконгского гриппа, вирусе гриппа группы B-Victoria и вирусе гриппа группы B-Yamagata. Болезнь, которая будет вызвана этими болезнями может перетекать в пневмонию, сообщает "Комсомольская Правда".

Однако специалисты не согласны с тем, что новые штаммы несут какую-то серьезную опасность.

Врачи советуют не перемерзать лишний раз и укреплять иммунитет.

Конечно, лучшее лечение - это профилактика. Ежегодно нужно делать прививку перед подъемом заболеваемостей.

Осенью снова начнет распространяться коронавирус. Доминировать скорее всего будет подвид «омикрона» под названием «эрис», который выявили в России в августе этого года. Ужасных последствий не будет. Переносить заболевания большинство людей будет как обычную простуду.

Последние штаммы коронавируса ослабли и не несут сильного вреда людям.

За последние месяцы заражений коронавирусом практически нет.

Однако это все же не значит, что к болезням нужно относиться беспечно.

«Эрис» мало отличается от исходного «омикрона», но поражает в первую очередь людей из групп риска: пожилые, люди с серьезными хроническими заболеваниями почек, сердца, печени, а также больные диабетом.

Ранее роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа.