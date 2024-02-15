16 февраля
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Здоровье

Серая косметология и секта "Брауде". Как девушкам накачивают губы газом и почему Емельян все еще на свободе

Серая косметология — просто бизнес, в котором используется контрафактная продукция и "плодятся" осложнения. Блогер Екатерина Коносова выпустила свое расследование про "мясника" Емельяна Брауде.

Емельян Брауде.
Емельян Брауде.
Скриншоты из интервью Екатерины Конасовой

Секта "Брауде"

Своеобразную секту из молодых девушек, которые хотели бы предоставлять косметологические услуги, создал блогер Емельян Брауде.

У него нет медицинского образования, однако это не мешает ему обучать других калечить красивых девушек, рассказывает журналист.

Все косметологи, которые состоят в секте "Брауде" обучаются в нестерильных условиях и зачастую сами не имеют медицинского образования, сообщают источники.

Во время практики Емельян отмечает, что они не указывают услуг, ведь девушки приходят к нему добровольно.

"Нет денег, нет услуг", — комментриует "мясник".

Отмечается, что все состоящие в секте платят ежемесячный взнос. Если кто-то из косметологов сделает что-то неправильно, то из этих денег компенсируют инцидент.

Во время интервью Емельян смело заявляет, что девушки обучаются не медицине, а заработку.

Емельян Брауде.
Емельян Брауде.
Скриншоты из интервью Екатерины Конасовой

Почему косметологи идут к Брауде?

Все девушки, которые хотят обучиться авторским техникам, заявляют, что Емельян ломает систему. По его словам, не обязательно иметь медицинское образование. Девушки просто хотят колоть губки другим и получать за это деньги. В секте "мясник" считается очень уважаемым человеком.

Самые опасные процедуры

Брауде рассказал, что делать нос филлерами — очень опасно, ведь можно попасть в кровоток.

Броулифтинг и сингапури также опасны, ведь после процедур и девушек остаются ужасные рубцы.

При этом сам Емельян показывает ученицам, как вкалывать в губы неизвестный газ и надувать их за секунды.

При этом прямо в интервью Брауде делает различные процедуры.

"В какой-то момент у меня мурашки ужаса побежали от Емельяна. Невозможно быть таким неэмпатичным, циничным и холодным не обладая некоторой степенью психопатии", "Он очень любит деньги и очень не любит женщин", "Это такая жуть... До мурашек страшно", — отмечают девушки в комментариях.

Ранее стало известно, что такое "губы дьявола" и как их делают.

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