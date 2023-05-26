27 мая
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Здоровье

Сахарный диабет не признан основанием для освобождения от службы в армии. О заболевании

Минобороны не намерено расширять список болезней, на основании которых можно не проходить службу в Вооруженных силах РФ в рамках частичной мобилизации.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Представитель ведомства пояснил - если в перечень внесут диабет, придется добавить туда также гипертоническую и ишемическую болезнь сердца, сообщает РБК.

Тогда не останется ни одного здорового военнослужащего, так как у всех есть какие-нибудь хронические заболевания, заявил военначальник.

Кома и летальный исход

Диабет — хроническое заболевание. Оно возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. При нехватке инсулина или нечувствительности к нему тканей организма уровень глюкозы в крови повышается. А опасно практически для всех систем организма.

Если помощь вовремя не оказана, то в организме накапливаются кетоны, появляются тошнота и рвота, боль в животе, одышка, человек может впасть в кому.

У больных диабетом регистрируется ранняя инвалидизация и преждевременный летальный исход в связи сердечно-сосудистыми осложнениями. Люди, страдающие сахарным диабетом, часто подвержены риску возникновения инсультов, инфарктов и высокого артериального давления.

Ранее о самой распространенной причине смерти в зоне СВО рассказал военный медик. По словам врача, более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран. А многие ампутации, по мнению военного медика, - от неправильного наложения жгута.

Основная проблема — отсутствие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.

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