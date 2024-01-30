Российский эксперт описал вирус, способный уничтожить человечество

Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Это должен быть респираторный вирус, передаваться по воздуху. Это должен быть очень медленный вирус, что-то вроде ВИЧ-инфекции, который обнаруживается нескоро. Получается, что человек уже давно заражен, передает этот патоген другим людям, но не чувствует себя заболевшим.
И вирус должен быть незаметным.
Ранее ученые предупредили о «зомби-вирусах» из Сибири.
Отмечается, что вирус также может прийти из Арктики.
Опасные болезни из прошлого, возможно, вернутся из-за потепления, бурения нефтяных скважин, увеличения судоходства. В регионе уже нашли вирусы, которые спустя почти 50 тыс. лет были заразны.
Новую пандемию могут вызвать штаммы вирусов-зомби или микробов Мафусаила, которые были заморожены в вечной мерзлоте Арктики.
Между тем неизвестный вирус на фоне лихорадочных сновидений распространяется в России.
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