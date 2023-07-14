Российские ученые научились распознавать депрессию по голосу

Ученые теперь могут распознать депрессивное расстройство по фрагментам речи человека с высокой степенью достоверности.
Специалисты планируют создать приложение на смартфон для дистанционной диагностики.
В перспективе пользователь будет зачитывать несколько фрагментов текста и выполнить задания. Весь тест займет около 10 минут, а алгоритм проанализирует результаты.
При подозрении на депрессию приложение покажет маршрутизацию пациента к врачу. Искусственный интеллект основан на анализе параметров речи здоровых людей и пациентов с депрессией.
Ранее американские ученые доказали, что древние люди были каннибалами.