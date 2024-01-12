Россиянин проглотил вставные зубы и несколько лет жил с ними внутри

Житель Кузбасса проглотил вставную челюсть и шесть лет жил с ней, пока врачи не извлекли инородный предмет.

Мужчина обратился в больницу с острой болью в животе. Ему сделали рентгеновский снимок, где "красовалась" вставная челюсть.

Пациент признался, что несколько лет назад проглотил ее. Симптомов, вызывающих дискомфорт у него не было, поэтому он не стал обращаться за медпомощью, указывает "Росбалт".

В итоге хирурги извлекли инородное тело.

Ранее жительница Барнаула отсудила у госпиталя 40 тыс. рублей. Проснувшаяся во время операции горожанка осталась недовольна работой хирургов и медсестрами, которые обсуждали ее внешность.

Она обратилась с претензиями в суд и потребовала компенсацию морального вреда — 3 млн рублей. В качестве возмещения утраченного заработка горожанка запросила 140 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования частично и обязал медицинскую организацию выплатить 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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