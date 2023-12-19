Россиянам назвали причины, по которым нужно срочно обратиться к врачу при ОРВИ

Врач рассказал, что болеть ОРВИ несколько раз в год — нормально. Однако малоподвижный образ жизни может сильно замедлить лечение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист заявила, что перенести ОРВИ до четырех раз за год — нормальная история. Чаще всего люди болеют осенью и весной. В это время вирусы максимально активны.

Если заболевание протекает без особых осложнений, то бежать к врачу не стоит. Идти на обследование нужно лишь при постоянных простудах или тяжелых последствий.

Частые простуды может вызвать дефицит витаминов и микроэлементов, а также малоподвижный образ жизни.

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