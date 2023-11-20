20 ноября
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Здоровье
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«Росгосстрах» задает новый стандарт заботы о здоровье

Для клиентов компании «Росгосстрах» по корпоративным программам добровольного медицинского страхования в мобильном приложении «РГС ДМС» существенно расширен функционал сервиса вызова скорой медицинской помощи. Теперь застрахованный может в режиме реального времени отслеживать статус вызова машины скорой помощи, получать push-уведомления при его изменении, а также следить за передвижением медицинской бригады непосредственно на карте.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Фото: ru.freepik.com, автор stefamerpik.

Мы уделили особое внимание сервису получения экстренной медицинской помощи, поскольку именно в экстренных ситуациях застрахованным требуется оперативная информация о статусе вызова скорой помощи. Нередко в стрессовой ситуации ожидание прибытия скорой помощи только повышает тревожность, что может негативно отразиться на здоровье. Надеемся, что новый сервис избавит застрахованных от подобных ситуаций, — отметила заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Этот функционал «Росгосстрах» запустил одним из первых, и мы надеемся, что заданная планка станет новым стандартом заботы о здоровье для клиентов по корпоративному ДМС для всего рынка. Мы же продолжим внедрять инновации для улучшения взаимодействия с клиентом и обеспечения качественного оказания медицинских услуг.

Напомним, что сервис организации медицинской помощи «Цифровая клиника» в приложении «РГС ДМС» помимо вызова скорой помощи позволяет пообщаться с врачом онлайн, при необходимости вызвать врача на дом, получить гарантийное письмо для обращения в клинику, решить любой медицинский вопрос с врачом-куратором или медицинским советником, обратиться в контакт-центр через онлайн-чат.

Сервис отслеживания машины скорой помощи в мобильном приложении «РГС ДМС» реализован на базе информационной системы Medins (ООО «Медицинские Информационные Системы»).

Сервис отслеживания машины скорой помощи в мобильном приложении «РГС ДМС».
Сервис отслеживания машины скорой помощи в мобильном приложении «РГС ДМС».
Источник: компания «Росгосстрах».
Сервис отслеживания машины скорой помощи в мобильном приложении «РГС ДМС».
Сервис отслеживания машины скорой помощи в мобильном приложении «РГС ДМС».
Источник: компания «Росгосстрах».

Внедрение нового функционала — результат слаженной работы множества людей и команд проекта в течение продолжительного времени. Такой подход необходим для создания действительно полезного и интересного продукта, который установит новые стандарты качества оказания услуг в области ДМС, — рассказал Андрей Кучугурин, тимлид РМ, разработчик мобильного приложения IdEas. — Наша команда выражает благодарность коллегам из «Росгосстраха» за многолетнее сотрудничество и за возможность принимать участие в подобных проектах и развитии новых сервисов для тысяч людей.

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