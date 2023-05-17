Резкий вдох. Как в Алтайском крае лечат больных астмой и почему их становится больше

Бронхиальная астма – заболевание наследственное, но врачи отмечают, что в последние годы она все чаще становится приобретенной. Виной тому ожирение, гипертония и миллион самых разных аллергических факторов. В краевой клинической больнице рассказали, чем опасно заболевания и как можно его лечить.

Раз и навсегда

По словам заведующей пульмонологическим отделением краевой клинической больницы Дины Петровой, заболевание имеет стабильные статистические показатели: в мире ее жертвами стали 340 млн людей – в разных странах от 5 до 10% населения. У детей астма встречается чаще. В России болеют от 2 до 7% на селения, в Алтайском крае на диспансерном учете состоят около 36 тыс. пациентов.

Классическая бронхиальная астма – наследственная. Но существуют триггеры развития. Заболевание может долго не давать о себе знать. «Просыпается» оно от влияния неблагоприятных экологических и производственных факторов, от курения и перенесенных вирусных или бактериальных инфекций. У многих заболевание «дебютировало» после ковида.

Дина Петрова подчеркивает, что, к сожалению, это хроническая «болячка», такая же, как, например, сахарный диабет и гипертония. Если уж она началась, то это навсегда. Но при правильном подборе лекарственной терапии качество жизни человека будет как у вполне здорового.

Бездомные животные. Кошки. Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

Классическая астма – это аллергическое воспаление дыхательных путей. Поэтому симптомы «зацветают» вместе с цветением, например, березы весной или полыни осенью. К распространенным аллергенам относят бытовую пыль (в том числе книжную), лекарственные препараты, вещества в моющих средствах, шерсть и перхоть животных и даже корм для аквариумных рыбок. Все это может спровоцировать спящее заболевание.

Астма может быть и инфекционно зависимой, то есть любая простуда провоцирует обострение. Оно сопровождается отеком и спазмами слизистой оболочки, провоцирует нарушения дыхания и приступы удушья. Также появление астмы могут вызвать физическая нагрузка, стрессы и другие психоэмоциональные нагрузки, холодный воздух.

Лечение астмы. Минздрав АК.

Уколы и порошки

Астма упоминается еще в поэмах Гомера, однако ее практически не лечили до начала XX века. Тогда был впервые использован адреналин для купирования приступов. А с 1950-х годов астму стали лечить гормонами.

«Сейчас есть много препаратов, но основной метод – гормоны, - рассказывает Дина Петрова. - Мы отошли от применения системных глюкокортикостероидов, потому что у них много серьезных нежелательных побочных эффектов. Применение гормонов с помощью ингаляции безвредно, поскольку в таком случае препарат оказывает лишь местное действие и не всасывается в кровь».

В краевой клинической больнице в последние три года применяют и биологическую иммунотерапию, которую изначально использовали онкологи и ревматологи. Оно не требует высокой врачебной квалификации и серьезного лабораторного контроля. Это так называемые «уколы от астмы» - таргетное, сложное и высокозатратное лечение, которое получают единицы пациентов с тяжелой формой заболевания.

Врачи осторожничают, потому что в мире пока нет данных, каковы могут быть отдаленные последствия такого лечения и как долго можно продолжать терапию.

Чаще всего для снятия симптомов астмы используют разного рода ингаляторы: порошковые и аэрозольные. Специалисты краевой клинической больницы говорят, что препаратов хватает на всех, действует импортозамещение. Главное, чтобы врач подобрал их для больного и научил правильно пользоваться. Пациентов обучают в астма-школе или индивидуально в стационарах и поликлиниках края.

Лечение астмы. Минздрав АК.

Гормональный статус

Почти половина астматиков в Алтайском крае заболела в возрасте до 10 лет. Большинство из них – мужчины. Еще треть – в возрасте после 40 лет. В случае позднего развития астмы пациентами становятся в основном женщины в менопаузе, когда меняется гормональный статус.

В пубертатном периоде заболевание может затихать, однако затем симптомы снова проявятся.

Чтобы избежать астматических обострений, пульмонологи рекомендуют реже контактировать с аллергенами, принимать лечение, реже простывать и вакцинироваться, чтобы снизить риск вирусных болезней-провокаторов. Дина Петрова говорит, что очень плохо поддается лечению бронхиальная астма, связанная с ожирением, поэтому стоит следить за весом.

Астма чаще развивается у людей, страдающих другими аллергическими заболеваниями, в частности экземой и ринитом (сенной лихорадкой).

Лечение астмы. Минздрав АК.

Если не лечить

Распознать астму достаточно сложно, несмотря на явные признаки. Молодой здоровый человек вряд ли свяжет симптомы с заболеванием. Лишь почувствует тяжесть в груди, свист при дыхании, приступообразный кашель. Все это может быстро пройти без каких либо вмешательств, поэтому люди, как правило, не идут к врачам сразу.

Почти каждого, у кого есть такие симптомы, врачи направляют на спирографию, где исследуют функции внешнего дыхания, проверяют жизненные объемы легких.

Астма бывает разной степени тяжести. В самой легкой степени симптомы могут не доставлять большого дискомфорта и проявляться лишь несколько раз в год. Большинство пациентов имеют среднюю степень. Но есть и тяжелая – неконтролируемая - степень. Она трудно поддается терапии. Человек испытывает постоянную одышку, а значит, сердце почки и головной мозг, в свою очередь, испытывают кислородный голод и перестают нормально функционировать.

Если пациент лечится неправильно и злоупотребляет системные глюкортикостероиды, то последствия могут быть еще тяжелее, чем сама бронхиальная астма – повышение давления, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопороз, фатальная аритмия сердца, нарушение функции почек, припадки и психозы и прочее.