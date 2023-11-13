Приложи лишайник. Алтайские ученые помогают создать новую вакцину от коронавируса

Неугомонный вирус
Врачи отмечают, что эпидситуация по коронавирусу значительно лучше, по сравнению с прошлым годом.
«Если в сентябре прошлого года мы регистрировали 5 тыс. заболевших коронавирусом, то сейчас за прошедшую неделю заболело всего 149 человек. Цифры говорят сами за себя», - отметили в Роспотребнадзоре региона.
Ежедневно в крае выявляют 30-40 пациентов с COVID-19. В начале ноября специалисты зафиксировали прирост заболеваемости на 13%. Если в середине октября число пациентов составляло 152, то к концу месяца их было уже 172.
На данный момент в регионе нет вакцины против коронавируса, последние запасы израсходовали в 2022 году. Но в Минздраве региона уверяют, что в ней пока нет необходимости.
Регион начнет закупать вакцину против коронавирусной инфекции в том случае, когда будет зафиксирован резкий рост заболеваемости. Основные группы риска: медики, учителя, воспитатели детских садов, военнослужащие.
Ранее в 2022 году людям ставили вакцину от коронавируса «Спутник V», регистрационное наименование «Гам-КОВИД-Вак».
В поиске лекарства
Группа всероссийских ученых приступила к разработке нового препарата против вируса. В команду вошли ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН, Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» Роспотребнадзора, института химии Уфимского федерального исследовательского центра и Алтайского государственного университета.
Ученые разрабатывают препарат, который в несколько раз будет замедлять фермент, участвующий в репликации коронавируса. Это самый безопасный подход, заявляет один из разработчиков, преподаватель кафедры физико-химической биологии и биотехнологии ИББ АлтГУ, Дмитрий Щербаков.
«Важно, что нам удается специфически блокировать именно нужную нам протеазу вируса, не воздействуя на другие белки и протеазы в организме человека», - отмечает он.
В основе препарата лежит природное вещество - усниновая кислота, которая в больших количествах содержится в лишайниках. Ее главные плюсы: она низкотоксична и обладает противомикробными, противоопухолевыми, противовоспалительными и противовирусными свойствами.
Ученые получили 36 производных усниновой кислоты. Они протестировали их способность подавлять работу основной вирусной протеазы — фермента, участвующего в формировании ряда белков вируса. И оказалось, что производные усниновой кислоты замедляют работу фермента в 2,3-8,4 раза. Более того, они способны прервать жизненный цикл вируса, а также препятствовать его проникновению в клетки организма.
Однако, по словам Дмитрия Щербакова, ученым еще есть, над чем работать. В планах - добиться высокой эффективности препарата с помощью протеаз других вирусов,
«Дело в том, что протеазы, как ферменты, которые участвуют в гидролизе белков, это достаточно распространенный фермент у вирусов, - объясняет ученый. - Такой фермент содержат, например, вирус гепатита С, вирус клещевого энцефалита, вирус иммунодефицита человека. Блокируя этот фермент, мы можем заблокировать сам вирус и предотвратить инфекцию. Поэтому изучение ингибиторов протеаз – это одно из перспективных направлений в области разработки терапевтических противовирусных препаратов».