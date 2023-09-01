Предупреждение: радиоактивные кабаны появились в лесу и угрожают здоровью людей. Но есть нюанс

И потребление мяса которых в пищу этих животных представляет угрозу из-за высокого уровня радиации, указывает Lenta.ru.
Речь идет о кабанах, которые носятся по зарослям Германии.
В популяции диких кабанов на юге Германии содержится чрезвычайно высокий уровень радиоактивного цезия.
Но многолетние исследования показали — мировые ядерные испытания внесли опасный "вклад" в загрязнения диких кабанов. Хотя до этого считалось, что причиной засилья радиоактивных животных — катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Ранее озверевшие кабаны бросились ворочать 100-килограммовые булыжники и попали на видео.
У диких свиней не случайно спортивная фигура — ведь вся их жизнь сопряжена с постоянными физическими нагрузками. В природе им приходится выживать. Одна из основных задач — пропитание.
Сильная шейная мускулатура и подвижный жилистый пятачок позволяют кабанам в поисках пищи переворачивать камни весом до 100 кг.
Между тем кабаны чувствуют себя великолепно не только на территории области, но и в культурной столице, указывает "Фонтанка". Также на видео сняли стадо мохнатых кабанов, которые гурьбой неслись по снегу. Кабаны неслись целеустремленно, иногда останавливаясь — услышав звук дрона.
А стая голодных кабанов забрела в российский город. Известен случай, дикие кабаны напали на популярную певицу и уволокли в лес ее телефон. И кабан укусил полицейского в жилом районе Гонконга.