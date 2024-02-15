Помощь еще в пути. Почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава

Несмотря на то, что алтайским аптекам удалось преодолеть дефицит льготных лекарств 2022 года, в крае по-прежнему сталкиваются с задержками поставок. Почему так происходит и сколько всего закупили лекарств в крае, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на интернет-форуме от правительства Алтайского края.

Всем по витаминке

На сегодняшний день в крае проживает 60 тыс. федеральных льготников и почти 400 тыс. региональных льготников. Всем им требуются медицинские препараты. Дмитрий Попов заявил, что минздрав заблаговременно планирует их закупку.

"В 2024 году на эти цели направлено почти 2 млрд рублей, больше почти на 400 млн чем в прошлом году. Край ежегодно приобретает более 800 наименований препаратов ежегодно", - сообщил министр.

Большая часть закупленных препаратов — отечественного производства, они составляют около 75%. Оставшиеся 25% — импортные и не имеют аналоговой замены.

В Алтайском крае выдачу лекарств по льготным рецептам осуществляет краевое предприятие «Аптеки Алтая». Это единственная аптечная организация, которая подчиняется региональному министерству здравоохранения наравне с государственными медучреждениями. Кроме нее обеспечением льготников лекарствами занимается 5% коммерческих аптек, как правило, у них заключен договор о сотрудничестве с «Аптеками Алтая»

Таблетки. Лекарства. CC0

Дмитрий Попов заявил, что на склад "Аптеки Алтая" уже принято около 900 тыс. упаковок лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Предприятие отпускает лекарства по всем видам льгот: паллиативная помощь, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, специальное детское питание и многие другие программы.

Важные расходные

Помимо лекарств некоторым видам льготников также требуются медицинские расходные материалы, например, пациентам с сахарным диабетом. Их закупка проводится в соответствии с заявленной потребностью медицинских организаций.

"В настоящее время мы уже заключили семь контрактов на поставку «расходников» на 41,26 млн руб. По шести из них партия уже поступила на склад Аптек Алтая. В ближайшее время мы проведем еще три закупки на расходные материалы к помпе", - заявил Попов.

Лекарства. unsplash.com

"Наш край не одинок"

Несмотря на то, что самый сложный период 2022 года остался позади, алтайские аптеки все еще сталкиваются с задержками лекарств и расходных материалов, признается Дмитрий Попов. Но заявляет, что сейчас такую проблему наблюдают по всей России.

"Наш регион в этой ситуации не одинок. Причины могут быть разными. Например, сталкиваемся с проблемой несостоявшихся торгов, более 30% закупочных процедур признаются несостоявшимися с первого раза ввиду отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. В этом случае специалистами Минздрава направляется информация в медорганизации края о необходимости смены проводимой терапии и проведении аналоговой замены указанного препарата. Даже при отсутствии лекарства в России в прошлом году минздрав закупал препарат заграницей, чтобы продолжить терапию и не прерывать лечение у 52 детей", - объяснил министр.

Кроме этого в Алтайском крае стоит вопрос об обеспечении льготников из отдаленных сел и деревень. По словам Ольги Холковской, директора сети аптек «Аптеки Алтая», они стараются обеспечить все населенные пункты региона.

Сегодня в структуре предприятия 139 аптек и аптечных подразделений. Аптеки компании расположены в 10 городах и почти во всех сельских районах региона. Также она поставляет лекарства в отдаленные населенные пункты с помощью выездной службы. Врачи получают их под расписку и затем везут в села к пациентам.

В конце прошлого года к сети аптек «Аптеки Алтая» была прикреплена еще одна аптека в селе Гальбштадт. Также планируется совместный большой пункт в поликлинике №14, где будет проходить отпуск розничных и льготных препаратов.

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