Подросток из Бийска получил серьезную травму после неудачного сальто

14-летний подросток из Бийска ударился головой и потерял сознание после неудачной попытки паркура, сообщает "Станция скорой медицинской помощи"

Мальчик пытался сделать кувырок в воздухе, оттолкнувшись от мусорного бака на остановке "Табачная фабрика".

Однако трюк у него не вышел. Подросток упал и сильно ударился головой, потеряв сознание.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего привели в чувство и в тяжелом состоянии доставили в Центральную горбольницу Бийска.

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