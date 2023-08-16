17 августа
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Здоровье

Пилот самолета умер после экстренной посадки

Во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго пилот авиакомпании Latam Airlines умер пилот самолета.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме, указывает Lenta.ru.

Однако после приземления и получения помощи летчик скончался.

Ранее американский пилот умер за штурвалом самолета А-320.

Вскрытие показало, что причиной смерти летчика стала "некая форма заболевания", однако точный диагноз пока не выяснен. Предварительные токсикологические тесты дали отрицательный результат — пилот не был пьян и не находился под действием наркотиков.

На борту самолета Airbus 320 находились 147 пассажиров и пять членов экипажа. Во время полета капитан внезапно потерял сознание. Второй пилот запросил экстренную посадку и затем посадил воздушное судно в городе Сиракьюз.

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