Перспективу перехода россиян с мяса на насекомых оценил эксперт

Насекомых считают альтернативным мясу источником белка.

Но люди едят по определенным причинам, подчеркнул руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, пишет ОСН. Это происходит в очень бедных странах. Но для большинства жителей в приоритете останется привычная им еда, уверен эксперт, указывает Газета.Ru.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что четверть россиян стали экономить на еде с марта 2022 года. Треть опрошенных старается тратить меньше на парикмахеров и салоны красоты.

По результатам опроса ВЦИОМ, 24% граждан России начали больше экономить на еде с марта 2022 года. Среди них 26% – молодые люди (18 до 24 лет) и 22% – от 35 до 44 лет. Однако тех, кто тратит на продукты, по-прежнему больше - 51%.

Почти треть опрошенных - 32% - стали экономить на парикмахерских, салонах красоты и косметике. Среди них 40% женщин и 24% мужчин.