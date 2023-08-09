10 августа
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Здоровье
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Остеопатия при болезнях позвоночника и суставов

Несколько десятилетий назад остеопатия не признавалась официальной медициной и считалась лишь методом мануальной терапии. Однако, постепенно эффективность этого направления была признана широким кругом специалистов, а главное — доказана многочисленными исследования. Остеопатию стали использовать не только отдельные практикующие специалисты, но и крупные клиники лечения позвоночника. При каких заболеваниях может быть полезна остеопатия, расскажем ниже.

Лечение у остеопата.
Лечение у остеопата.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Основные особенности и преимущества остеопатии

Метод полностью безболезненный, поэтому подходит взрослым и детям. Также его плюс состоит в том, что он эффективен при хронических заболеваниях, в том числе в стадии обострения. Воздействие осуществляется на мышцы, суставы, а также межпозвоночные диски. Расслабление мышц, улучшение кровотока, стимулирование метаболизма в поврежденном органе, устранение боли — основные достигаемые эффекты.

Однако, у остеопатии есть и некоторые скрытые минусы. Во-первых, важно понимать, что специалист, который будет проводить лечение, должен обладать высокой квалификацией. При неправильных действиях очень легко навредить, причем, серьезно.

Во-вторых, важно приступать к лечению только в том случае, если пройдены все необходимые исследования. То есть, если врач рекомендует вам пройти рчд фасеточных суставов, то это необходимо сделать, а только потом, имея на руках результаты, отправляться к остеопату.

Когда стоит пойти к остеопату?

Методика имеет достаточно широкий спектр применения. Наиболее часто пациентами остеопата становятся при следующих заболеваниях и состояниях:

  • проблемы с шейным отделом позвоночника, приводящие к головным болям, ограничению подвижности этой зоны и т.д.;
  • сдавливание седалищного нерва;
  • протрузии;
  • сколиоз;
  • остеохондроз;
  • грыжи;
  • кифоз;
  • прочие.

Кроме патологий, связанных с позвоночником, остеопатия способна решить и многие другие проблемы. Она полезна при нарушении в работе внутренних органов, варикозе, многих детских заболеваниях, мышечном гипертонусе и т.д.

Если вам нужен высококвалифицированный остеопат, вас ждут в клинике Здравствуй! (официальный сайт: https://zdravclinic.ru/).
Медицинское учреждение специализируется на лечении заболеваний неврологического и ортопедического профиля. Здесь вы можете найти «узкого» специалиста, пройти любые исследования, например, рчд суставов, а также получить грамотное лечение.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Лицензия № ЛО- 77-01-013889 от 16.02.2017.

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