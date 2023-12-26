Остеопат: отвечаем на самые популярные вопросы о специалисте

Официально годом «рождения» остеопатии считается 1874 год. Разработчик высокоэффективного немедикаментозного метода терапии — доктор Эндрю Тейлор Стилл. Сегодня многие слышали об этой науке, но только поверхностно. Ответы на популярные вопросы нам приведут специалисты московской клиники остеопатии “Альтермед” (официальный сайт — https://altermed-clinic.ru/ ).

С какими проблемами стоит обращаться к остеопату?

Список жалоб, с которыми можно обратиться к остеопату, насчитывает десятки патологий и состояний. Это: головные боли, снижение остроты зрения, частые простуды, проблемы с давлением, различные патологии ЖКТ, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, жалобы на ограничения подвижности или боли в шее, спине, суставах, заболевания половой сферы у мужчин и женщин, хроническая усталость, депрессия, а также многое другое.

Показан прием остеопата и после перенесенных травм, тяжелых заболеваний и оперативного вмешательства. Методы терапии помогают быстрее восстановиться и избежать многих неприятных последствий описанных ситуаций.

Как «работает» остеопатия?

Цель — восстановление естественной подвижность тканей и активизация процесса саморегенерации организма на основе целостного подхода к человеческому телу. Остеопат работает со всем телом, а не над какой-то частью, поскольку каждая система одинаково важна для правильного функционирования организма.

Остеопатия подходит для детей или взрослых?

Эффективность метода доказана не только у взрослых и подростков, но и у детей младшего возраста, в том числе новорожденных и грудничков до года.

Как долго длится терапия?

Один сеанс длится от 30 до 60 минут. Чаще всего, проблема решается на несколько визитов (зависит от возраста человека и выявленной патологии). Интервал между сеансами и их число определяется индивидуально.

Нужно ли брать с собой результаты проведенных исследований?

«Лишними» они точно не будут. Специалисту могут помочь имеющиеся на руках результаты рентгенограммы, УЗИ, КТ, МРТ, или электро-энцефалографии.

Когда ждать улучшений?

Обычно на это требуется несколько дней, поскольку происходит «перестройка» организма и гармонизация сразу многих его функций.

Как подготовиться к приему врача-остеопата?

Специфических манипуляций не требуется, достаточно принять душ. Одежду и белье лучше выбрать свободные, не сковывающие движений. Прием пищи — за 1-2 часа до сеанса.

Есть у остеопатии противопоказания?

Да, к ним относят: неврозы и инфекции в стадии обострения, системные заболевания крови, тяжелые травмы, острые боли, требующие медицинского вмешательства, и некоторое другое.

Болезненный ли сеанс?

Остеопатические техники не вызывают сильных болевых ощущений. Дискомфорт возможен лишь при работе с поврежденными тканями и структурами, которые могут быть болезненными или чувствительными к прикосновениям.

Нормальны ли неприятные ощущения после сеанса?

Дискомфорт, болезненность, усталость, сонливость — самые распространенные жалобы, возникающие у людей после приема остеопата. Они считаются нормальной реакцией организма.

Имеются противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалисту.

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