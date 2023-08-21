21 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Обратная сторона Луны: после крушения космической станции российский академик попал в больницу

Накануне один из научных руководителей советских космических исследований Михаил Маров попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) после того, как узнал о крушении станции "Луна-25", пишет РБК.

Южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.
Южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.
vk.com/roscosmos

По словам ученого, это была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы. Дело в том, что академику 90 лет.

Между тем, по плану, именно 21 августа станция "Луна-25" должна была приземлиться на спутнике Земли, напоминает Газета.Ru.

Что произошло

Накануне автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Расследованием произошедшего занимается специальная межведомственная комиссия.

Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне 11 августа.

Последний раз на спутник Земли отправляли "Луну-24" в 1976 году - тогда станция доставила 170 г лунного грунта. "Луна-25" должна отработать технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Снимки полярного кратера

Ранее на обратной стороне Луны российская станция сделала снимок полярного кратера. Также российская космическая станция передала три снимка спутника Земли.

Космонавты на Луне

К 2030 году — после реализаций нескольких миссий на спутнике — запланирована высадка российских космонавтов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость